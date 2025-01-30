«Флорида» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» победила «Лос-Анджелес» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Голы забили Сэм Беннетт, Мэттью Ткачак и Александр Барков.

«Флорида» с 63 очками занимает 4-е место в Восточной конференции, а «Лос-Анджелес» располагается на 7-й строчке — 58 очков.

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