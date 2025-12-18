«Флорида» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» выгирала у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Пантерз» шайбы забросили Антон Лунделл, Картер Верхэге и Сэм Беннетт. У «Кингз» забили Джоэль Армиа и Кевин Фиала.

«Флорида» с 38 очками в 33 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 33 играх.

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