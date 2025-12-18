«Флорида» обыграла «Лос-Анджелес», Тарасов сделал 27 сейвов

«Флорида» переиграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на льду «Арены Амерант Банк» в Санрайзе.

У «Кингз» забили Джоэль Армиа и Кевин Фиала. У хозяев отличились Антон Лунделл, Картер Верхэге и Сэм Беннетт

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 27 из 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи.

«Флорида» набрала 38 очков в 33 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 37 очков в 33 играх.