«Флорида» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» со счетом 7:4.

После этого матча «Колорадо» 24 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 25 очками — на шестой строчке «Востока».