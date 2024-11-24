«Колорадо» в результативном матче победил «Флориду», Ничушкин набрал три очка

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» со счетом 7:4.

В составе «Эвеланш» 3 (1+2) набрал Валерий Ничушкин, вратарь Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31. У «Пантерз» голкипер Сергей бобровский сделал 18 сейвов.

После этого матча «Колорадо» 24 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 25 очками — на шестой строчке «Востока».