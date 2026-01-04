«Флорида» — «Колорадо»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Флорида» и «Колорадо» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ

«Флорида» и «Колорадо» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 января. Матч пройдет на «Амерант Банк-арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 1.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 января, 01:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Колорадо

Следить за ключевыми событиями игры «Флорида» — «Колорадо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Флорида» — «Колорадо» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

»Пантерз» набрали 45 очков в 40 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Эвеланш» с 69 очками в 40 играх располагается на первой строчке «Запада».