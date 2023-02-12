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Сегодня, 04:46

«Колорадо» обыграл «Флориду», Георгиев отразил 41 бросок

Сергей Разин
корреспондент
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 5:3.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, еще по голу забили Логан О'Коннор, Мэтт Ньетто и Джонатан Тейвс, вратарь Александр Георгиев отразил 41 бросок. У «Пантерз» шайбы забросили Аарон Экблад, Сэм Беннетт и Александр Барков, вратарь Сергей Бобровский сделал 44 сейва.

После этого матча «Колорадо» с 60 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 58 очками — на 10-й строчке Востока.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Флорида Пантерз
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