«Коламбус» в овертайме уступил «Флориде», Марченко забил гол

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Флориде» со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил шайбу, Иван Проворов отметился результативной передачей. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 22.

После этого матча «Коламбус» с 11 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Флорида» с 13 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ломберг — 1 (Лоренц, Махура), 2:19 — 1:0. Форслинг — 2 (Райнхарт, Экман-Ларссон), 3:09 — 2:0. Барков — 3 (Райнхарт, Миккола), 6:09 — 3:0. Керали — 3 (Гудбрэнсон, Дэнфорт), 15:41 — 3:1. Дженнер — 6 (Рословик, Гудбрэнсон), 18:51 — 3:2. Марченко — 2 (бол., Проворов, Тексье), 30:02 — 3:3. Тексье — 1 (Пик, Силлинджер), 52:30 — 3:4. Казинс — 2, 59:03 — 4:4. Верхэге — 4 (Лунделл, Ткачак), 61:26 — 5:4.

Вратари: Бобровский — Мерзликинс (Мартин, 6:09).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 48 (20+12+14+2) — 22 (7+10+5+0).

Наши: Куликов (21.29/1/0) — Воронков (10.51/0/0), Марченко (13.59/1/0), Проворов (20.10/2/+1), Чинахов (11.53/0/-1).

7 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 17103 зрителя.