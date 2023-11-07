«Коламбус» в овертайме уступил «Флориде», Марченко забил гол
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Флориде» со счетом 4:5.
В составе «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко забросил шайбу, Иван Проворов отметился результативной передачей. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 22.
После этого матча «Коламбус» с 11 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Флорида» с 13 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Коламбус» — 5:4 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Ломберг — 1 (Лоренц, Махура), 2:19 — 1:0. Форслинг — 2 (Райнхарт, Экман-Ларссон), 3:09 — 2:0. Барков — 3 (Райнхарт, Миккола), 6:09 — 3:0. Керали — 3 (Гудбрэнсон, Дэнфорт), 15:41 — 3:1. Дженнер — 6 (Рословик, Гудбрэнсон), 18:51 — 3:2. Марченко — 2 (бол., Проворов, Тексье), 30:02 — 3:3. Тексье — 1 (Пик, Силлинджер), 52:30 — 3:4. Казинс — 2, 59:03 — 4:4. Верхэге — 4 (Лунделл, Ткачак), 61:26 — 5:4.
Вратари: Бобровский — Мерзликинс (Мартин, 6:09).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 48 (20+12+14+2) — 22 (7+10+5+0).
Наши: Куликов (21.29/1/0) — Воронков (10.51/0/0), Марченко (13.59/1/0), Проворов (20.10/2/+1), Чинахов (11.53/0/-1).
7 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 17103 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|7
|4
|15
|3
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|9
|2
|19
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|4
|Тампа-Бэй
|12
|5
|7
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|7
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|7
|3
|15
|2
|Колорадо
|10
|7
|3
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|11
|8
|3
|17
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|11
|7
|4
|14
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|7.11
|03:00
|
Флорида – Коламбус
|5 : 4 ОТ
|7.11
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|6 : 5 ОТ
|7.11
|04:00
|
Даллас – Бостон
|- : -
|7.11
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|20
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|11
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38