«Флорида» разгромила «Коламбус», забросив 9 шайб. Бобровский отразил 28 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 9:2.

В составе «Пантерз» 4 (1+3) очка набрал Маккензи Уигар, по дублю сделали Кртер Верхаге и Антон Луделл, ассистентский хет-трик на счету Аарона Экблада. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Игроки «Блю Джэкетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков завершили встречу с показателем полезности «-3» и «-1» соответственно.

После этого матча «Флорида» с 57 очком лидирует в Восточной конференции, «Коламбус» с 35 очками — на десятой строчке.