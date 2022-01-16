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Сегодня, 04:28

«Флорида» разгромила «Коламбус», забросив 9 шайб. Бобровский отразил 28 бросков

Сергей Разин
корреспондент

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» со счетом 9:2.

В составе «Пантерз» 4 (1+3) очка набрал Маккензи Уигар, по дублю сделали Кртер Верхаге и Антон Луделл, ассистентский хет-трик на счету Аарона Экблада. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Игроки «Блю Джэкетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков завершили встречу с показателем полезности «-3» и «-1» соответственно.

После этого матча «Флорида» с 57 очком лидирует в Восточной конференции, «Коламбус» с 35 очками — на десятой строчке.

НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Флорида Пантерз
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    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 35 25 10 52
    2 Рейнджерс 38 24 14 52
    3 Вашингтон 38 21 17 51
    4 Питтсбург 36 21 15 47
    5 Коламбус 35 17 18 35
    6 Филадельфия 36 13 23 33
    7 Нью-Джерси 37 14 23 33
    8 Айлендерс 30 11 19 28
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Флорида 37 25 12 55
    2 Тампа-Бэй 39 25 14 55
    3 Торонто 35 23 12 49
    4 Бостон 35 22 13 46
    5 Детройт 38 16 22 37
    6 Баффало 36 11 25 28
    7 Оттава 30 10 20 22
    8 Монреаль 36 7 29 19
    Центральный дивизион И В П О
    1 Нэшвилл 39 24 15 51
    2 Колорадо 34 23 11 49
    3 Сент-Луис 37 22 15 49
    4 Миннесота 34 22 12 46
    5 Виннипег 34 17 17 39
    6 Даллас 34 18 16 38
    7 Чикаго 37 14 23 33
    8 Аризона 35 8 27 20
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Вегас 39 23 16 48
    2 Анахайм 40 19 21 45
    3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
    4 Сан-Хосе 38 20 18 41
    5 Калгари 34 17 17 40
    6 Эдмонтон 34 18 16 38
    7 Ванкувер 37 16 21 35
    8 Сиэтл 36 10 26 24
    Результаты / календарь
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    24.11
    19.11 03:00
    Баффало – Калгари
    		 0 : 5
    19.11 03:00
    Монреаль – Питтсбург
    		 0 : 6
    19.11 03:00
    Оттава – Нэшвилл
    		 - : -
    19.11 03:00
    Торонто – Рейнджерс
    		2 : 1
    19.11 03:00
    Филадельфия – Тампа-Бэй
    		 3 : 4 Б
    19.11 03:00
    Флорида – Нью-Джерси
    		 4 : 1
    19.11 04:00
    Миннесота – Даллас
    		 7 : 2
    19.11 04:00
    Сент-Луис – Сан-Хосе
    		 4 : 1
    19.11 05:00
    Аризона – Коламбус
    		 4 : 5 Б
    19.11 05:00
    Эдмонтон – Виннипег
    		 2 : 1 Б
    19.11 06:00
    Анахайм – Каролина
    		 1 : 2
    19.11 06:00
    Вегас – Детройт
    		 5 : 2
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    Вратари (КН)
    И О
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 34 53
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

    		 38 53
    Коннор Макдэвид

    Коннор Макдэвид

    Эдмонтон

    		 33 53
    И Г
    Леон Драйзайтль

    Леон Драйзайтль

    Эдмонтон

    		 34 26
    Александр Овечкин

    Александр Овечкин

    Вашингтон

    		 38 25
    Остон Мэттьюс

    Остон Мэттьюс

    Торонто

    		 32 24
    И КН
    Игорь Шестеркин

    Игорь Шестеркин

    Рейнджерс

    		 22 1.99
    Тристан Джерри

    Тристан Джерри

    Питтсбург

    		 29 2.05
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