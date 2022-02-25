«Коламбус» переиграл «Флориду». Гавриков сделал голевую передачу

«Флорида» проиграла «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Блю Джэкетс» одержали четвертую победу кряду. «Пантерз» проиграли во второй раз подряд.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Коламбус» — 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)

Голы: Уигар — 6 (Барков, Верхэге), 8:33 — 1:0. Лайне — 19 (Ворачек), 15:05 — 1:1. Дженнер — 22 (Гавриков), 29:32 — 1:2. Карлссон — 2 (Бьоркстранд, Рословик), 43:12 — 1:3. Юбердо — 18 (Марчмент, Форслинг), 46:52 — 2:3. Силлинджер — 8 (Ворачек), 49:47 — 2:4. Дэнфорт — 4 (Боквист), 49:57 — 2:5. Беннетт — 23 (Барков, Юбердо), 53:41 — 3:5. Бьоркстранд — 16 (п.в., Рословик, Кукан), 54:01 — 3:6.

Вратари: Юханссон (53:55 — 54:01) — Берубе.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (11+14+17) — 28 (10+8+10).

Наши: Мамин (10.40/0/0) — Гавриков (25.34/0/-1), Чинахов (12.46/1/0).

25 февраля. Майами. FLA Live Arena. 15730 зрителей.