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Сегодня, 05:48

«Коламбус» переиграл «Флориду». Гавриков сделал голевую передачу

«Коламбус» переиграл «Флориду»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» проиграла «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Блю Джэкетс» одержали четвертую победу кряду. «Пантерз» проиграли во второй раз подряд.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сделал одну голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Коламбус» — 3:6 (1:1, 0:1, 2:4)

Голы: Уигар — 6 (Барков, Верхэге), 8:33 — 1:0. Лайне — 19 (Ворачек), 15:05 — 1:1. Дженнер — 22 (Гавриков), 29:32 — 1:2. Карлссон — 2 (Бьоркстранд, Рословик), 43:12 — 1:3. Юбердо — 18 (Марчмент, Форслинг), 46:52 — 2:3. Силлинджер — 8 (Ворачек), 49:47 — 2:4. Дэнфорт — 4 (Боквист), 49:57 — 2:5. Беннетт — 23 (Барков, Юбердо), 53:41 — 3:5. Бьоркстранд — 16 (п.в., Рословик, Кукан), 54:01 — 3:6.

Вратари: Юханссон (53:55 — 54:01) — Берубе.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (11+14+17) — 28 (10+8+10).

Наши: Мамин (10.40/0/0) — Гавриков (25.34/0/-1), Чинахов (12.46/1/0).

25 февраля. Майами. FLA Live Arena. 15730 зрителей.

Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 46 19 27 45
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 50 28 22 58
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 50 22 28 50
8 Сиэтл 53 16 37 36
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2.03
25.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 1 : 6
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 - : -
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 - : -
25.02 06:30
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- : -
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Флорида

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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