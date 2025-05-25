«Флорида» — «Каролина»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Флорида» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграла дома «Каролину» — 6:2. Счет в серии 3-0.

В составе «Пантерз» по дублю оформили Александр Барков и Нико Миколла, еще по голу забили Еспер Боквист и Брэд Маршан, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 из 25 бросков. У «Харрикейнз» шайбы на счету Сэта Джарвиса и Логана Станковена, вратарь Петр Кочетков отразил 22 броска из 28.