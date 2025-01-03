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Сегодня, 09:50

«Флорида» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

Сергей Ярошенко
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«Каролина» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе.

Голы «Харрикейнз» на счету Брента Бернса, Джейкоба Слэвина и Мартина Нечаса. У «Пантерз» единственную шайбу забросил Антон Лунделл.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 38 25 13 53
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 37 17 20 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 39 23 16 48
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 37 19 18 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Юта 38 17 21 40
6 Сент-Луис 39 18 21 40
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Ванкувер 37 18 19 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 37 16 21 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
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2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 03:00
Вашингтон – Миннесота
 3 : 4 Б
3.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 1
3.01 03:00
Флорида – Каролина
 1 : 3
3.01 03:00
Коламбус – Детройт
 4 : 5
3.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 1 : 2
3.01 04:00
Виннипег – Анахайм
 3 : 4 ОТ
3.01 04:00
Даллас – Оттава
 4 : 2
3.01 05:00
Колорадо – Баффало
 6 : 5 ОТ
3.01 05:00
Калгари – Юта
 3 : 5
3.01 06:00
Вегас – Филадельфия
 5 : 2
3.01 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 3 : 4 Б
3.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 2 : 1
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