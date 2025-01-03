«Флорида» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» переиграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе.

Голы «Харрикейнз» на счету Брента Бернса, Джейкоба Слэвина и Мартина Нечаса. У «Пантерз» единственную шайбу забросил Антон Лунделл.