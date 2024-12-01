«Флорида» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» разгромила «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Авторами голов «Пантерз» стали Аарон Экблад, Мэки Самоскевич, Сэм Беннетт, Александр Барков, Адам Боквист и Эван Родригес.

«Флорида» с 31 очком занимает 4-е место в Восточной конференции, «Каролина» набрала 33 очка и идет 3-й.