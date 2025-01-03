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«Флорида» — «Каролина»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Флорида» сыграет с «Каролиной» в регулярном чемпионате НХЛ 3 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports

«Флорида» встретится с «Каролиной» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 3 января. Игра пройдет на крытой арене «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Каролина» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 48 очков в 38 играх и занимают четвертое место в Восточной конференции. «Харрикейнз» располагаются на пятой строчке на Востоке (у команды — 46 очков в 37 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 37 25 12 52
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 37 22 15 46
4 Питтсбург 39 17 22 39
5 Коламбус 38 16 22 38
6 Филадельфия 38 17 21 38
7 Айлендерс 38 14 24 35
8 Рейнджерс 36 16 20 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 38 23 15 48
2 Флорида 38 23 15 48
3 Бостон 39 20 19 44
4 Тампа-Бэй 34 20 14 42
5 Оттава 36 19 17 40
6 Монреаль 37 17 20 37
7 Детройт 37 15 22 34
8 Баффало 38 14 24 32
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 39 27 12 55
2 Миннесота 38 23 15 50
3 Колорадо 38 23 15 46
4 Даллас 36 22 14 45
5 Сент-Луис 39 18 21 40
6 Юта 37 16 21 38
7 Нэшвилл 38 11 27 29
8 Чикаго 38 12 26 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 37 25 12 53
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 37 22 15 47
4 Калгари 37 18 19 43
5 Ванкувер 36 17 19 42
6 Сиэтл 38 17 21 36
7 Анахайм 36 15 21 34
8 Сан-Хосе 40 11 29 28
Результаты / календарь
21.12
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8.01
3.01 03:00
Вашингтон – Миннесота
 - : -
3.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 - : -
3.01 03:00
Флорида – Каролина
 - : -
3.01 03:00
Коламбус – Детройт
 - : -
3.01 03:30
Айлендерс – Торонто
 - : -
3.01 04:00
Виннипег – Анахайм
 - : -
3.01 04:00
Даллас – Оттава
 - : -
3.01 05:00
Колорадо – Баффало
 - : -
3.01 05:00
Калгари – Юта
 - : -
3.01 06:00
Вегас – Филадельфия
 - : -
3.01 06:00
Сиэтл – Ванкувер
 - : -
3.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
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