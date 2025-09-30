«Флорида» обыграла «Каролину», Бобровский сделал 11 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Каролины» в предсезонном матче НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сыграл 30 минут и отразил 11 из 11 бросков по своим воротам.

У «Харрикенйз» голом и голевой передачей отметился российский защитник Александр Никишин.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Флорида» сыграет против «Чикаго», а «Каролина» встретится с «Нью-Джерси».

НХЛ

Предсезонный матч

«Флорида» — «Каролина» — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)