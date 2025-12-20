«Флорида» по буллитам обыграла «Каролину», Бобровский отразил 26 бросков

«Флорида» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Игра прошла на «Арене Амерант Банк».

У «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо и одну шайбу забросил Джордан Стаал. Хозяева отыгрались за 10 минут во второй половине третьего периода — забили Брэд Маршан, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт. Победный буллит на счету Эвана Родригеса.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал две голевые передачи. Теперь у 25-летнего россиянина 22 (7+15) очка в 34 матчах сезона.

«Флорида» одержала четвертую победу подряд и с 40 очками в 34 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Каролина» лидирует с 47 очками в 34 играх.