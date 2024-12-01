«Флорида» разгромила «Каролину», забросив шесть безответных шайб

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Каролину» со счетом 6:0.

Отличились Аарон Экблад, Мэттью Самоскевич, Сэм Беннетт, Александр Барков, Адам Боквист и Эван Родригес. Вратарь «Пантерз» Сегргей Бобровский остался в запасе.

После этого матча «Флорида» с 31 очком занимает четвертое место в Восточной конференции, «Каролина» с 33 очками — на третьей строчке.