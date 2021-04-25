Два очка Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Каролину» со счетом 4:3.

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Флорида» с 67 очками занимает второе место в Ценральном дивизионе, «Каролина» с 68 очками — на первой строчке.