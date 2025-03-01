«Флорида» встретится с «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 1 марта. Игра состоится на льду «Амарант Банк-арены» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Калгари»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

За ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Калгари» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 75 очков в 60 играх и занимают третье место в Восточной конференции. «Флэймз» располагаются на девятой строчке Запада (у команды — 64 очка в 58 встречах).

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