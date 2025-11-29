Дебютный гол Кузнецова помог «Калгари» обыграть «Флориду»

«Калгари» на выезде переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

Одну шайбу у «Флэймз» забросил российский защитник Ян Кузнецов. Для него этот гол стал дебютным в НХЛ. Также голами отметились Маккензи Уигар, Морган Фрост, Назем Кадри и Джоэл Фараби.

У гостей шайбы забросили Эван Родригес, Сэм Беннетт и Брэд Маршан.

«Калгари» набрал 21 очко в 26 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке в Восточной конференции — 25 очков в 24 играх.