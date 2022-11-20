«Калгари» по буллитам обыграл «Флориду», у Задорова 2 очка

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Флориду» со счетом 5:4.

В составе «Флэймз» 2 (1+1) очка набрал Никита Задоров, 3 (2+1) очка у Адама Ружички, еще одну шайбу забросил Блэйк Коулман, победный буллит реализовал Расмус Андерссон. У «Пантерз» отличились Колин Уайт, Сэм Рейнхарт, Ээту Луостаринен и Мэттью Ткачак.

После этого матча «Калгари» с 18 очками занимет восьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 20 очками — на девятой строчке Востока.