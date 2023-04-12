«Флорида» гарантировала себе участие в Кубке Стэнли

«Флорида» вышла в плей-офф НХЛ.

Это случилось после того, как «Баффало» проиграл в матче чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» (2:6), а «Питтсбург» уступил «Чикаго» (2:5).

После 81 игры «Пантерз» с 92 очками обеспечили себе wild card, на оставшуюся путевку на Востоке претендуют «Айлендерс» и «Питтсбург».

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Флорида» проиграла во втором раунде «Тампе» (0-4).