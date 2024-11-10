«Флорида» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Филадельфию» со счетом 4:3.

После этого матча «Флорида» с 23 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 12 очками — на 15-й строчке.