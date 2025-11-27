«Флорида» проиграла «Филадельфии», Бобровский сделал 13 сейвов

«Флорида» на своем льду проиграла «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил одну шайбу. У 20-летнего россиянина теперь 11 (6+5) очков в 22 играх этого сезона.

Также у гостей забили Эмиль Андре, Тайсон Форстер и Шон Кутюрье. У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэд Маршан и Картер Верхэге.

Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 13 из 17 бросков по воротам.

«Филадельфия» набрала 27 очков в 22 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке — 25 очков в 23 играх.