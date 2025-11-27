Мичков забил Бобровскому в матче «Флорида» — «Филадельфия»

«Филадельфия» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 12-й минуте второго периода российский нападающий Матвей Мичков забросил шайбу и сделал счет 2:2. Для 20-летнего россиянина это 6-й гол в сезоне.

Ворота «Пантерз» в этой встрече защищает российский голкипер Сергей Бобровский.

Всего за карьеру Мичков набрал 74 (32+42) очка в 102 матчах.