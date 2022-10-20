31 сэйв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Филадельфию»
«Флорида» выиграла у «Филадельфии» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флайерз» потерпели первое поражение в сезоне.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одной голевой передачей.
«Флорида» после четырех матчей идет на третьем месте в Восточной конференции, а «Филадельфия» — на 5-м. У обеих команд по 6 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Филадельфия» — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Голы: Верхэге — 1 (Барков, Гудас), 6:06 — 1:0. Верхэге — 2 (Форслинг, Барков), 8:38 — 2:0. Силер — 1 (Хэйс, Макьюэн), 16:31 — 2:1. ван Римсдайк — 2 (бол., Конекны, Проворов), 35:16 — 2:2. Балцерс — 1 (Беннетт, Ткачук), 43:51 — 3:2. Махура — 1 (Беннетт, Ткачук), 49:08 — 4:2. Конекны — 4 (Деанджело, Хэйс), 59:57 — 4:3.
Вратари: Бобровский — Сандстрем (55:32 — 59:57).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 35 (14+12+9) — 34 (8+7+19).
Наши: — - Замула (12.32/0/0), Проворов (21.25/1/-2).
20 октября. Майами. FLA Live Arena. 17421 зритель.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
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|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|3
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|5
|4
|Виннипег
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|3
|2
|6
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
|20.10
|02:30
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3
|20.10
|03:00
|
Колорадо – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|5
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|5
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00