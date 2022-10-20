31 сэйв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Филадельфию»

«Флорида» выиграла у «Филадельфии» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флайерз» потерпели первое поражение в сезоне.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по своим воротам. Защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился одной голевой передачей.

«Флорида» после четырех матчей идет на третьем месте в Восточной конференции, а «Филадельфия» — на 5-м. У обеих команд по 6 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Филадельфия» — 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Голы: Верхэге — 1 (Барков, Гудас), 6:06 — 1:0. Верхэге — 2 (Форслинг, Барков), 8:38 — 2:0. Силер — 1 (Хэйс, Макьюэн), 16:31 — 2:1. ван Римсдайк — 2 (бол., Конекны, Проворов), 35:16 — 2:2. Балцерс — 1 (Беннетт, Ткачук), 43:51 — 3:2. Махура — 1 (Беннетт, Ткачук), 49:08 — 4:2. Конекны — 4 (Деанджело, Хэйс), 59:57 — 4:3.

Вратари: Бобровский — Сандстрем (55:32 — 59:57).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 35 (14+12+9) — 34 (8+7+19).

Наши: — - Замула (12.32/0/0), Проворов (21.25/1/-2).

20 октября. Майами. FLA Live Arena. 17421 зритель.