«Флорида» — «Эдмонтон»: все голы пятого матча финала Кубка Стэнли

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«Флорида» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ уступила «Эдмонтону» — 3:5. Счет в серии 3-2 в пользу «Пантерз».

0:1 — Коннор Браун (5:30)

0:2 — Зак Хайман (21:58)

0:3 — Коннор Макдэвид (25:00)

1:3 Мэттью Ткачак (26:53)

1:4 — Кори Перри (31:54)

2:4 — Эван Родригес (32:08)

3:4 — Оливер Экман-Ларссон (44:04)

3:5 — Коннор Макдэвид (59:41)