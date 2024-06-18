«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ в ночь на 19 июня. Игра пройдет в спортивном комплексе «Амарант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало встречи — в 03.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России легальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире трансляцию матча бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Счет в серии — 3-1 в пользу «Пантерз». Команда из Санрайза второй год подряд выходит в финал Кубка Стэнли. В решающей серии НХЛ сезона-2022/2023 «Флорида» проиграла «Вегасу» (1-4).

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