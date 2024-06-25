«Флорида» — «Эдмонтон»: видеообзор седьмого матча финала Кубка Стэнли

«Флорида» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге и Сэм Райнхарт, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24, Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. У «Ойлерз» единственный гол забил Маттиас Янмарк.

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).