«Флорида» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон» — 5:3. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Пантерз» 3 (1+2) очка набрал Кевин Стенлунд, дубль оформил Нико Миккола, еще по голу забили Картер Верхэге и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков. У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид, еще одну шайбу забросил Эвандер Кейн.