«Флорида» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Ойлерз» с 25 очками занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, «Пантерз» с 23 очками — на 13-й строчке «Востока».