«Флорида» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» одержал победу над «Флоридой» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин оформил дубль и сделал результативную передачу, набрав 3 (2+1) очка. По итогам игры 25-летний форвард был признан первой звездой матча.

Также в составе победителей шайбы забросили Каспери Капанен, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. У хозяев дубль оформил Мэттью Ткачак.

«Эдмонтон» набрал 37 очков после 23 игр и занимает первое место в Западной конференции. «Флорида» с 27 очками в 23 матчах располагается на восьмой строчке Востока.