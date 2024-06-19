«Флорида» — «Эдмонтон»: видеообзор пятого матча финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» — 5:3. Счет в серии 3-2 в пользу «Пантерз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» 4 (2+2) очка набрал Коннор Макдэвид, по голу забили Коннор Браун, Зак Хайман и Кори Перри, Эван Бушар оформил ассистентский хет-трик. У «Пантерз» шайбы забросили Мэттью Ткачак, Эван Родригес и Оливер Экман-Ларссон, вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 23.