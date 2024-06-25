«Флорида» — «Эдмонтон»: видео голов седьмого матча финала Кубка Стэнли

«Флорида» принимает «Эдмонтон» в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли.

1:0 — Картер Верхэге, 4.27

1:1 — Маттиас Янмарк, 6.44

2:1 — Сэм Райнхарт, 35.11

Победитель встречи станет обладателем Кубка Стэнли. «Эдмонтон» выигрывал трофей пять раз, «Флорида» — ни разу в истории.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию седьмого матча финала плей-офф НХЛ.