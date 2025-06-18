Подколзин забил в шестом матче финала Кубка Стэнли против «Флориды»

«Эдмонтон» отыграл одну шайбу в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды».

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин забил на 16-й минуте третьего периода и сделал счет 1:5. 23-летний россиянин забил 3-й гол в этом плей-офф НХЛ. Всего у него теперь 10 (3+7) очков.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды».