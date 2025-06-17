«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют шестой матч финальной серии Кубка Стэнли-2025 в ночь со вторника на среду, с 17 на 18 июня. Игра на льду «Эмерант Банк-арены» в Санрайзе (США) начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Флорида» — «Эдмонтон» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Прямые эфиры ведутся в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте», хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 3-2 в пользу «Флориды». «Пантерз» победили во втором, третьем и пятом матчах — 5:4 ОТ, 6:1, 5:2. «Ойлерз» выиграли первый и четвертый — 4:3 ОТ, 5:4 ОТ.