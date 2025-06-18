Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

18 июня 2025, 03:59

«Флорида» выигрывает у «Эдмонтона» после первого периода в шестом матче финала Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент

«Флорида» удвоила преимущество в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». После первого периода счет — 2:0.

На 20-й минуте щайбу забросил нападающий Мэттью Ткачак. 27-летний американец забил 8-й гол в этом плей-офф. Всего у него 23 (8+15) очка в 23 играх Кубка Стэнли-2025.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды».

&laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;.«Флорида» — «Эдмонтон». Онлайн-трансляция шестого матча финала Кубка Стэнли
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Популярное видео
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли 2025 «Эдмонтон» — «Флорида»: главные материалы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Райнхарт открыл счет в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли

Райнхарт оформил дубль в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 108
2 Питтсбург 79 41 38 98
3 Филадельфия 79 40 39 92
4 Айлендерс 79 43 36 91
5 Коламбус 79 39 40 90
6 Вашингтон 79 40 39 89
7 Нью-Джерси 79 40 39 83
8 Рейнджерс 79 33 46 75
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 80 49 31 106
2 Монреаль 79 47 32 104
3 Тампа-Бэй 79 48 31 102
4 Бостон 79 43 36 96
5 Оттава 79 42 37 94
6 Детройт 79 41 38 91
7 Флорида 79 37 42 78
8 Торонто 79 32 47 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 52 26 114
2 Даллас 79 47 32 106
3 Миннесота 79 45 34 102
4 Юта 78 42 36 90
5 Нэшвилл 79 37 42 84
6 Виннипег 78 35 43 82
7 Сент-Луис 78 33 45 78
8 Чикаго 79 28 51 70
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 79 40 39 90
2 Вегас 79 36 43 89
3 Анахайм 79 42 37 89
4 Лос-Анджелес 78 33 45 85
5 Сан-Хосе 78 37 41 81
6 Сиэтл 78 33 45 77
7 Калгари 78 32 46 73
8 Ванкувер 78 22 56 52
Результаты / календарь
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
10.04 01:45 Айлендерс – Торонто 5 : 3
10.04 02:00 Оттава – Флорида 5 : 1
10.04 02:00 Монреаль – Тампа-Бэй 2 : 1
10.04 02:00 Нью-Джерси – Питтсбург 2 : 5
10.04 02:00 Детройт – Филадельфия 6 : 3
10.04 02:00 Баффало – Коламбус 5 : 0
10.04 03:00 Сент-Луис – Виннипег 2 : 3
10.04 03:30 Чикаго – Каролина 2 : 7
10.04 04:00 Юта – Нэшвилл 4 : 1
10.04 04:00 Даллас – Миннесота 5 : 4
10.04 04:00 Колорадо – Калгари 3 : 1
10.04 05:00 Сиэтл – Вегас 4 : 3 Б
10.04 05:00 Анахайм – Сан-Хосе 6 : 1
10.04 05:30 Лос-Анджелес – Ванкувер 4 : 1
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости