«Флорида» выигрывает у «Эдмонтона» после первого периода в шестом матче финала Кубка Стэнли

«Флорида» удвоила преимущество в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона». После первого периода счет — 2:0.

На 20-й минуте щайбу забросил нападающий Мэттью Ткачак. 27-летний американец забил 8-й гол в этом плей-офф. Всего у него 23 (8+15) очка в 23 играх Кубка Стэнли-2025.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды».