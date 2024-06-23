«Флорида» — «Эдмонтон»: статистика и результаты матчей в плей-офф НХЛ-2024

Седьмая игра финала плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон» состоится во вторник, 25 июня. Матч пройдет на «FLA Лайв Арене» во Флориде, США. Время начала встречи — 03:00.

Первые три матча серии остались за «Флоридой», но затем «Эдмонтону» удалось сравнять счет в серии и выиграть три игры подряд.

Результаты матчей финальной серии:

«Флорида» — «Эдмонтон» — 3:0 «Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1 «Эдмонтон» — «Флорида» — 3:4 «Эдмонтон» — «Флорида» — 8:1 «Флорида» — «Эдмонтон» — 3:5 «Эдмонтон» — «Флорида» — 5:1

В плей-офф Кубка Стэнли «Флорида» в первом раунде обыграла «Тампу» (счет в серии 4-1), во втором прошла «Бостон» (4-2), в третьем — «Рейнджерс» (4-2).

"Эдмонтон" в первом раунде победил «Лос-Анджелес» (4-1), во втором прошел «Ванкувер» (4-3), в третьем — оказался сильнее «Далласа» (4-2).

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