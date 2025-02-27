«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Флорида» и «Эдмонтон» будут играть в чемпионате НХЛ 28 февраля

Матч «Флорида» — «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ пройдет в пятницу, 28 февраля. Начало игры на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Флорида» — «Эдмонтон» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинге «VK Видео».

В этом сезоне НХЛ-2024/25 «Флорида» провела 59 матчей, набрала 73 очка и занимает третье место на «Востоке», у «Эдмонтона» —58 игр, 72 очка и пятая строчка на «Западе».

В среду «Пантерз» обыграли «Нэшвилл» (4:1, на выезде), а «Ойлерз» в воскресенье — уступили «Тампе» (1:4, дома).

«Флорида» и «Эдмонтон» — соперники по финалу Кубка Стэнли-2024. «Пантерз» с Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым в составе вели в серии 3-0, а потом выиграли седьмой матч после того, как «Ойлерз» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзатлем сравняли счет в решающем противостоянии.