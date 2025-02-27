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«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Флорида» и «Эдмонтон» будут играть в чемпионате НХЛ 28 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото Getty Images

Матч «Флорида» — «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ пройдет в пятницу, 28 февраля. Начало игры на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (США) — в 3.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Флорида» — «Эдмонтон» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинге «VK Видео».

В этом сезоне НХЛ-2024/25 «Флорида» провела 59 матчей, набрала 73 очка и занимает третье место на «Востоке», у «Эдмонтона» —58 игр, 72 очка и пятая строчка на «Западе».

В среду «Пантерз» обыграли «Нэшвилл» (4:1, на выезде), а «Ойлерз» в воскресенье — уступили «Тампе» (1:4, дома).

«Флорида» и «Эдмонтон» — соперники по финалу Кубка Стэнли-2024. «Пантерз» с Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым в составе вели в серии 3-0, а потом выиграли седьмой матч после того, как «Ойлерз» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзатлем сравняли счет в решающем противостоянии.

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НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 1 1 0 2
2 Коламбус 1 1 0 2
3 Нью-Джерси 1 1 0 2
4 Рейнджерс 2 1 1 2
5 Каролина 1 0 1 1
6 Филадельфия 2 0 2 1
7 Вашингтон 0 0 0 0
8 Айлендерс 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 2 1 1 3
2 Бостон 1 1 0 2
3 Монреаль 1 1 0 2
4 Торонто 2 1 1 2
5 Оттава 0 0 0 0
6 Детройт 0 0 0 0
7 Баффало 1 0 1 0
8 Тампа-Бэй 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 1 1 0 2
2 Колорадо 1 1 0 2
3 Миннесота 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Виннипег 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Нэшвилл 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 2 1 1 3
2 Сиэтл 1 1 0 2
3 Вегас 1 1 0 2
4 Сан-Хосе 1 1 0 2
5 Ванкувер 2 1 1 2
6 Анахайм 0 0 0 0
7 Лос-Анджелес 1 0 1 0
8 Калгари 1 0 1 0
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8.10
3.10 01:30 Детройт – Рейнджерс - : -
3.10 02:00 Каролина – Вашингтон - : -
3.10 03:00 Виннипег – Бостон - : -
3.10 04:00 Даллас – Сент-Луис - : -
3.10 05:00 Вегас – Анахайм - : -
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