«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн
Матч «Флорида» — «Эдмонтон» в регулярном чемпионате НХЛ пройдет в пятницу, 28 февраля. Начало игры на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (США) — в 3.00 по московскому времени.
«Флорида» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)
Отслеживать ключевые события и результат игры «Флорида» — «Эдмонтон» можно в нашем матч-центре.
В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинге «VK Видео».
В этом сезоне НХЛ-2024/25 «Флорида» провела 59 матчей, набрала 73 очка и занимает третье место на «Востоке», у «Эдмонтона» —58 игр, 72 очка и пятая строчка на «Западе».
В среду «Пантерз» обыграли «Нэшвилл» (4:1, на выезде), а «Ойлерз» в воскресенье — уступили «Тампе» (1:4, дома).
«Флорида» и «Эдмонтон» — соперники по финалу Кубка Стэнли-2024. «Пантерз» с Сергеем Бобровским и Дмитрием Куликовым в составе вели в серии 3-0, а потом выиграли седьмой матч после того, как «Ойлерз» с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзатлем сравняли счет в решающем противостоянии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|- : -
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|- : -
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|- : -
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|- : -