«Флорида» и «Эдмонтон» встретятся в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в ночь на 19 июня. Игра состоится в спортивном комплексе «Амарант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляци я матча. Ключевые события встречи «Флорида» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции НХЛ нет. В прямом эфире следить за ходом матча бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

В серии ведут «Пантерз» — 3-1. Команда из Санрайза — в одном шаге от завоевания Кубка Стэнли.

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