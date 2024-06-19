«Флорида» — «Эдмонтон»: смотреть трансляцию матча финала Кубка Стэнли
«Флорида» сыграет с «Эдмонтоном» в пятом матче финала Кубка Стэнли 19 июня
«Флорида» и «Эдмонтон» встретятся в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в ночь на 19 июня. Игра состоится в спортивном комплексе «Амарант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.
На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча. Ключевые события встречи «Флорида» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции НХЛ нет. В прямом эфире следить за ходом матча бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
В серии ведут «Пантерз» — 3-1. Команда из Санрайза — в одном шаге от завоевания Кубка Стэнли.
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|Центральный дивизион
|И
|В
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|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
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|110
|3
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
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|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
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|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
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|6
|Сиэтл
|82
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|Анахайм
|82
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|55
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|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|3 - 1
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
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Флорида – Эдмонтон
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