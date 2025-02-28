«Флорида» одержала победу над «Эдмонтоном», Бобровский сделал 23 сейва

«Флорида» переиграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 из 27 бросков по своим воротам.

Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отметился голевой передачей.

«Флорида» набрала 75 очков в 60 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 72 очка в 59 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Эдмонтон» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Балинскис — 4 (Лунделл), 12:28 — 1:0. Кулак — 7 (Подколзин, Клингберг), 14:41 — 1:1. Лунделл — 14 (Экблад), 35:30 — 2:1. Драйзайтль — 44 (Клингберг), 37:30 — 2:2. Шмидт — 5 (Грир, Лунделл), 51:08 — 3:2. Верхэге — 16 (Райнхарт, Экблад), 53:51 — 4:2. Хаймэн — 20 (Макдэвид, Экхольм), 56:35 — 4:3.

Вратари: Бобровский — С. Скиннер.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 36 (11+13+12) — 27 (7+10+10).

Наши: Куликов (14.38/0/+1) — Подколзин (8.37/2/+1).

28 февраля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19 456 зрителей.