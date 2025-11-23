Хоккей
Сегодня, 05:46

«Флорида» проиграла «Эдмонтону» на своем льду, Подколзин забил гол

Павел Лопатко

«Флорида» проиграла «Эдмонтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

У гостей заброшенные шайбы на счету Джека Рословика (дважды), Маттиаса Экхольма, Коннора Макдэвида, Мэтта Савоя и российского нападающего Василия Подколзина.

В сезоне-2025/26 у Подколзина 9 (4+5) очков в 24 матчах.

За «Флориду» забили Антон Лунделл, Маки Самоскевич и Сэм Райнхарт.

На 27-й минуте российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского сменили на соотечественника Даниила Тарасова. Тарасов отразил все 12 бросков в створ, Бобровский — 13 из 17.

«Эдмонтон» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает 8-е место в Западной конференции (25 очков после 24 игр). «Флорида» (23 очка после 21 матча) идет на 13-м месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Эдмонтон
Василий Подколзин
Даниил Тарасов (Флорида)
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Популярное видео
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
  • _Металлург_

    Так и естесственно, фашистам чего за русских радоваться? Фашисты ненавидят все русское. Потому как один раз их уже уничтожили, а сейчас второй раз делают то, что наши деды не доделали!

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Подколзин красиво забросил. Еще и победная. Но не на радость фашне))

    23.11.2025

  • ГлавПатриот

    Коннор специально для хейтеров в пустые оформил.)) И снова желтой тряпкой по лицу alehan.

    23.11.2025

    • Гавриков забил в ворота «Юты»

    «Филадельфия» победила «Нью-Джерси», Мичков забросил шайбу
