«Флорида» обыграла «Эдмонтон», Бобровский отразил 28 бросков
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон» со счетом 5:3.
В составе «Пантерз» 3 (1+2) очка набрал Кевин Стенлунд, дубль оформил Нико Миккола, еще по голу забили Картер Верхэге и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков. У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид, еще одну шайбу забросил Эвандер Кейн.
После этого матча «Флорида» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 11 очками — на 14-й строчке на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
Голы: Макдэвид — 5 (Драйзайтль, Бушар), 5:59 — 0:1. Кейн — 8 (Райан, Маклеод), 9:00 — 0:2. Верхэге — 8 (бол., Райнхарт), 10:36 — 1:2. Миккола — 2 (Стенлунд), 15:53 — 2:2. Макдэвид — 6 (буллит), 25:00 — 2:3. Миккола — 3 (Верхэге), 26:08 — 3:3. Стенлунд — 5 (Луостаринен), 33:42 — 4:3. Беннетт — 1 (п.в., Стенлунд), 59:17 — 5:3.
Вратари: Бобровский — Пикар (57:44 — 59:17).
Штраф: 17 — 29.
Броски: 33 (12+13+8) — 31 (7+11+13).
Наши: Куликов (15.29/0/+1) — -.
21 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 19628 зрителей.
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|11
|5
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|2
|Колорадо
|16
|11
|5
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|3
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|10
|7
|22
|4
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|19
|5
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|17
|8
|9
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|7
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|8
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|О
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|28
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|3
|Лос-Анджелес
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|10
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|9
|9
|18
|5
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|19
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|12
|18
|6
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|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|21.11
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|5 : 3
|21.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|5 : 4 ОТ
|21.11
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|- : -
|21.11
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|- : -
|21.11
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|- : -
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|21.11
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|18
|28
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
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|6
|2.01