«Флорида» обыграла «Эдмонтон», Бобровский отразил 28 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Эдмонтон» со счетом 5:3.

В составе «Пантерз» 3 (1+2) очка набрал Кевин Стенлунд, дубль оформил Нико Миккола, еще по голу забили Картер Верхэге и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 28 бросков. У «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид, еще одну шайбу забросил Эвандер Кейн.

После этого матча «Флорида» с 25 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 11 очками — на 14-й строчке на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Эдмонтон» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

Голы: Макдэвид — 5 (Драйзайтль, Бушар), 5:59 — 0:1. Кейн — 8 (Райан, Маклеод), 9:00 — 0:2. Верхэге — 8 (бол., Райнхарт), 10:36 — 1:2. Миккола — 2 (Стенлунд), 15:53 — 2:2. Макдэвид — 6 (буллит), 25:00 — 2:3. Миккола — 3 (Верхэге), 26:08 — 3:3. Стенлунд — 5 (Луостаринен), 33:42 — 4:3. Беннетт — 1 (п.в., Стенлунд), 59:17 — 5:3.

Вратари: Бобровский — Пикар (57:44 — 59:17).

Штраф: 17 — 29.

Броски: 33 (12+13+8) — 31 (7+11+13).

Наши: Куликов (15.29/0/+1) — -.

21 ноября. Санрайз. FLA Live Arena. 19628 зрителей.