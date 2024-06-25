«Флорида» — «Эдмонтон»: Райнхарт вывел «Пантерз» вперед, Куликов сделал голевой пас

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт вывел свою команду вперед в решающем, седьмом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» — 2:1.

Форвард отличился за пять минут до конца второго периода. Российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов принял участие в атаке, сделав голевую передачу.

Победитель матча станет обладателем Кубка Стэнли.

«СЭ» ведет прямую трансляцию седьмой игры финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон».