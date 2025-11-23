Хоккей
Сегодня, 00:10

«Флорида» — «Эдмонтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Бобровский (ХК «Флорида»).
Фото USA Today Sports

«Флорида» и «Эдмонтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 22 на 23 ноября. Матч пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Эдмонтон

Следить за ключевыми событиями игры «Флорида» — «Эдмонтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Флорида» — «Эдмонтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 23 очка в 20 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 23 очками в 23 играх располагаются на 12-й строчке «Запада».

НХЛ, расписание и результаты 22 и 23 ноября: «Вашингтон» — «Тампа-Бэй», «Питтсбург» — «Сиэтл» и другие матчи

«Детройт» обыграл «Коламбус» в овертайме
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 21 14 7 30
2 Нью-Джерси 20 13 7 27
3 Айлендерс 21 12 9 26
4 Коламбус 22 11 11 25
5 Питтсбург 20 10 10 24
6 Вашингтон 21 11 10 24
7 Филадельфия 19 10 9 23
8 Рейнджерс 22 10 12 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 22 13 9 27
2 Бостон 23 13 10 26
3 Тампа-Бэй 20 11 9 24
4 Оттава 20 10 10 24
5 Флорида 20 11 9 23
6 Монреаль 20 10 10 23
7 Торонто 21 9 12 21
8 Баффало 21 8 13 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 20 14 6 33
2 Даллас 21 13 8 29
3 Миннесота 22 11 11 26
4 Виннипег 20 12 8 24
5 Чикаго 21 10 11 24
6 Юта 21 10 11 23
7 Сент-Луис 21 6 15 18
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 21 13 8 27
2 Вегас 20 10 10 26
3 Лос-Анджелес 22 10 12 26
4 Сиэтл 20 10 10 25
5 Сан-Хосе 21 10 11 23
6 Эдмонтон 23 9 14 23
7 Ванкувер 22 9 13 20
8 Калгари 22 6 16 15
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 03:00 Филадельфия – Нью-Джерси - : -
23.11 03:00 Флорида – Эдмонтон - : -
23.11 03:00 Сан-Хосе – Оттава - : -
23.11 03:00 Монреаль – Торонто - : -
23.11 03:00 Вашингтон – Тампа-Бэй - : -
23.11 03:00 Питтсбург – Сиэтл - : -
23.11 04:00 Нэшвилл – Колорадо - : -
23.11 05:00 Юта – Рейнджерс - : -
23.11 06:00 Калгари – Даллас - : -
23.11 06:00 Анахайм – Вегас - : -
23.11 21:00 Баффало – Каролина - : -
Все результаты / календарь

