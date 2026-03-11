«Флорида» — «Детройт»: видеообзор матча

«Флорида» дома обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Игра проходила на Amerant Bank Arena (Санрайз) 11 марта.

Дубль оформил форвард «Пантерз» Картер Верхаге. Еще по одной шайбе забросили Винс Хиностроза и Нико Миккола.

У гостей отличились Патрик Кейн, Джастин Фолк и Марко Каспер.

«Флорида» набрала 67 очков в 64 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 79 очков в 65 играх.