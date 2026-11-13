«Флорида» переиграла «Детройт»

«Флорида» победила «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Игра прошла на арене «Амерант Банк» в Санрайзе.

У «Пантерз» дубль оформил Антон Лунделл, а также по голу забили Сэм Райнхарт, Густав Форслинг и Ларс Эллер. У «Ред Уингз» забили Джей Ти Комфер, Андреас Энглунд, Лукас Раймонд и Марко Каспер.

«Флорида» набрала 24 очка в 20 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 13-й строчке — 17 очков в 20 играх.

Следующим соперником «Пантерз» будет «Сент-Луис», а «Ред Уингз» сыграют против «Тампы». Оба матча пройдут 15 ноября.