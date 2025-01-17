«Флорида» проиграла «Детройту», Бобровский пропустил 4 гола

«Флорида» на своем льду проиграла «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский сыграл 35 минут 41 секунды и был заменен после четырех голов. Он отразил 11 из 15 бросков по своим воротам.

«Детройт» набрал 46 очков в 44 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке — 55 очков в 46 играх.