«Флорида» разгромила «Детройт», Бобровский сделал 20 сейвов

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 6:2.

В составе «Партнерз» ассистентский хет-трик оформил Александр Барков, Сергей Бобровский отразил 20 бросков. У «Рэд Уингз» Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Флорида» с 79 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» с 54 очками — на десятой строчке.