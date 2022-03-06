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Сегодня, 04:33

«Флорида» разгромила «Детройт», Бобровский сделал 20 сейвов

Сергей Разин
корреспондент

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 6:2.

В составе «Партнерз» ассистентский хет-трик оформил Александр Барков, Сергей Бобровский отразил 20 бросков. У «Рэд Уингз» Владислав Наместников завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Флорида» с 79 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Детройт» с 54 очками — на десятой строчке.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 55 28 27 58
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Филадельфия 55 17 38 44
8 Нью-Джерси 55 19 36 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 54 36 18 78
2 Флорида 54 36 18 77
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 55 24 31 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 53 19 34 43
8 Монреаль 55 14 41 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 54 32 22 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Даллас 54 31 23 65
5 Нэшвилл 54 30 24 64
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 56 20 36 48
8 Аризона 54 15 39 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 55 30 25 64
5 Анахайм 57 26 31 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 57 17 40 39
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11.03
6.03 02:00
Флорида – Детройт
 6 : 2
6.03 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 5 : 2
6.03 03:00
Коламбус – Бостон
 - : -
6.03 03:00
Торонто – Ванкувер
 - : -
6.03 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 2 : 5
6.03 04:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 - : -
6.03 06:00
Колорадо – Калгари
 - : -
6.03 21:00
Баффало – Лос-Анджелес
 - : -
6.03 21:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 - : -
6.03 23:59
Миннесота – Даллас
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 79
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 78
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 54 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 38
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 36 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 25 1.95
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
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