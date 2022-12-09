«Флорида» обыграла «Детройт». Бобровский признан третьей звездой матча
«Флорида» обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 20 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
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«Флорида» — «Детройт» — 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)
Голы: Тирни — 1 (М. Стаал), 18:05 — 1:0. Луостаринен — 7 (Барков, Райнхарт), 21:47 — 2:0. Махура — 3 (Беннетт, Ткачак), 22:45 — 3:0. Берггрен — 4 (бол., Копп, Раймонд), 28:08 — 3:1. Кирстед — 1 (Казинс, Э. Стаал), 34:52 — 4:1. Ткачак — 13 (Верхэге, Экблад), 35:37 — 5:1.
Вратари: Бобровский — Неделькович.
Штраф: 8 — 16.
Броски: 41 (15+19+7) — 20 (5+10+5).
9 декабря. Майами. FLA Live Arena. 14961 зритель.
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|15
|12
|30
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|21
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|7
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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|03:00
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Торонто – Лос-Анджелес
|5 : 0
|9.12
|03:00
|
Флорида – Детройт
|5 : 1
|9.12
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|9.12
|04:30
|
Даллас – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
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Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|26
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
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|1.87
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